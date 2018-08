Gestolen kostbare schilderijen teruggevonden door politie

Wildkamperen 'Ze legen zo de inhoud van het chemisch toilet in de bosjes'

8:04 Normaal gesproken is er altijd een piek in de zomervakantie, maar dit jaar zijn er door het warme weer op veel (toeristische) plaatsen in Nederland nóg meer wildkampeerders dan anders. Controleurs van politie en gemeente hebben hun handen vol aan vakantiegangers die tenten, auto's en niet te vergeten campers op illegale plekken neerzetten om de nacht door te brengen.