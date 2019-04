Geschorste priester heeft geen moment spijt van ‘coming out’

Bouwvakker zwaarge­wond door vallend blok beton

10:28 Een bouwvakker is zwaar gewond geraakt doordat de betonnen vloer waarop hij stond afbrak. De 20-jarige leerling-bouwvakker uit Dalfsen was vanochtend aan het werk op een bouwplaats aan de Koolmees in Olst.