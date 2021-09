Gerrit werd miljonair door wc-papier, maar wil graag gewoon blijven: ‘Drink bier met vuilnisman’

Plassen en handen wassen; het gebeurt overal, de hele dag door. En met bijna iedereen gaat Gerrit Malipaard uit Maassluis mee naar de wc - of zijn bedrijf dan. MTS Euro Products levert toiletpapier en zeep. Ook schaatser Sven Kramer en wielrenner Tom Dumoulin zitten met Malipaard in het kleinste kamertje want Team Jumbo-Visma staat tot en met 2024 onder een soort ‘toiletcontract’.