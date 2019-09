Gerrit (62) hoorde dat hij maagkanker heeft, terwijl zijn vrouw lag opgebaard

Klik! Dé 5 gouden tips om jouw huisdier charmant op de foto te zetten

7 september We maken soms wel tientallen foto’s per dag van onze kat, hond of kanarie. Maar hoe zorg je dat Poekie er een beetje bevallig op staat en niet telkens wegrent als je nét je smartphone tevoorschijn haalt? Vijf professionele dierenfotografen delen hun gouden tip.