Gerrit (57) werd miljonair door wc-papier, maar wil graag gewoon blijven: ‘Drink bier met vuilnisman’

Micha Kat blijft vastzitten in Noord-Ier­se cel

17 september Micha Kat, die onder meer complottheorieën verspreidde over satanisch kindermisbruik in Bodegraven, blijft vastzitten in een cel in Noord-Ierland. Dat heeft een Noord-Ierse rechtbank vrijdag besloten, zegt een woordvoerder van het OM in Den Haag.