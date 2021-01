Gerechtshof: Hof gaat tot veroordeling komen in zaak van overleden Sharleyne (8)

Hélène J., de moeder van het 8-jarige meisje dat in juni 2015 van de tiende verdieping van een flat haar dood tegemoet viel, gaat veroordeeld worden. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft aan het begin van de uitspraak laten weten ‘dat het tot een veroordeling gaat komen’. Wat die veroordeling precies is, volgt nog.

Moeder Hélène J. is niet bij de uitspraak aanwezig. Het gerechtshof acht een verklaring van de bovenbuurman - die moeder en dochter hoorde praten en lawaai hoorde vlak voor het drama - betrouwbaar is. Slaapwandelen en zelfmoord worden nauwelijks mogelijk geacht door het hof.

De 8-jarige Sharleyne viel in de nacht van 7 op 8 juni 2015 op twee uur 's nachts van tien hoog van de flat waar ze woonde met haar moeder, De Arend in Hoogeveen. Haar dood is al 5,5 jaar een raadsel. Moeder Hélène J. werd eerst niet vervolgd, maar moest later alsnog voor de rechter in Assen verschijnen nadat de stiefvader van het meisje een artikel 12-procedure was gestart.

Hoewel het Openbaar Ministerie tien jaar eiste, werd Hélène J. in 2018 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ook een ongeluk of zelfs slaapwandelen konden niet worden uitgesloten.

Buurman

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en dat diende in december vorig jaar. Opnieuw werd tien jaar geëist, maar heel veel meer bewijs dan enkele jaren geleden was er niet. Behalve dan een verklaring van een buurman die moeder en kind hoorde praten vlak voor het drama, terwijl Hélène altijd zei dat ze sliep, wakker werd, zag dat het raam open stond en toen ontdekte dat haar dochter naar beneden was gestort.

Hélène J. had de schijn altijd tegen: ze was alleen thuis met het meisje, stomdronken en somber vanwege allerlei problemen rond haar scheiding. Ook gedroeg ze zich raar vlak na het drama. Toch had ze geen slechte band met haar dochter en leken ook de andere scenario's (een ongeluk, slaapwandelen) altijd mogelijk. De schijn heeft ze echter altijd tegen gehad, ze is er zelfs twee keer voor in elkaar geslagen. Alle redenen om Hélène J. te wél te veroordelen en alle redenen om haar toch niet te veroordelen staan in dit artikel op een rij.