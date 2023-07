Gerben reist wereld rond met mensen met verstandelijke beperking: ‘Zij willen ook dansen’

Schevenin­gen ontpopte zich tot surfwalhal­la van Nederland: ‘Met vijf man in de zee was dat al druk’

Geen golfsurfers in de zee bij Scheveningen? Dat is ondenkbaar. Maar de watersport was ruim vijftig jaar geleden nog zo onbekend, dat surfers door politie uit het water werden gehaald. Mensen kenden het vooral van films, plaatjes uit de leesmap en liedjes van The Beach Boys. Maar inmiddels is de badplaats dé surfhotspot van Nederland. ,,Je hebt hier alles.”