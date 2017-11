Gepensioneerde RAF-terroristen mogelijk in Zuid-Europees land

Agenten lopen met kinderen Sint-Maarten nadat opa plotseling overlijdt

19:05 Agenten in het Groningse Stadskanaal zijn tijdens Sint-Maarten met een groep kinderen langs de deuren gegaan nadat hun (overgroot)opa plotseling was overleden. Terwijl de hele familie zaterdag naar de man onderweg was om met hem het feest te vieren kreeg de politie de melding voor zijn reanimatie binnen, schrijft een van de agentes op Facebook.