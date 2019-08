Genodigden in kleurrijke kleding tijdens afscheid prinses Christina

Live Verdachten drugsboot Moerdijk voor eerste keer voor de rechter

10:00 Welke netwerken zaten er achter het grote drijvende drugslab dat op 10 mei in de haven van Moerdijk werd ontdekt? Justitie is bevreesd dat er connecties zijn tussen criminelen in ons land en een van de beruchte Mexicaanse drugskartels. Drie van de vier mannen die op het schip zijn aangehouden en donderdag voor de rechtbank in Breda moeten verschijnen, zijn Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar oud. De vierde verdachte, de vermoedelijke schipper, is een 66-jarige inwoner van Breda. Verslaggever Johan van Uffelen tweet live mee vanuit de rechtbank.