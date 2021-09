Geniet er maar van: vandaag de laatste échte nazomerdag

Vandaag is het vrij zonnig, met hooguit hier en daar wat sluierbewolking, weet Alfred Snoek van Weerplaza . De temperatuur loopt snel op en het zal in het noorden van het land en op de Waddeneilanden zo'n 25 graden worden, terwijl de zuidelijkste delen tegen tropische waarden aanhikken met 28 graden. ,,Het is heerlijk nazomerweer”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden.

Wegbranden

De wind waait zwak tot matig uit het oosten. ,,Het is heel erg rustig, er staat nauwelijks wind. Dat komt door een hogedrukgebied, die de bewolking die er is als het ware wegbrandt”, legt Snoek uit. ,,Gisteren was ook een warme avond, zelfs kort na zonsondergang lag de temperatuur op veel plaatsen nog rond de twintig graden.” Pas in de loop van de nacht koelde het echt af.

De zonliefhebber moet vandaag zijn kans pakken, want na vandaag is het voorlopig voorbij met het prachtige nazomerweer. Morgen neemt de bewolking toe en later op de dag vallen met name in het zuiden buien, lokaal met kans op onweer. In de avonduren is er in het hele land kans op een bui. Warm wordt het wel: voor de wolken en buien uit wordt het nog 23 tot 26 graden. Vrijdag daalt dat naar 21 tot 25 graden met overtrekkende buien. Pas in het weekend wordt het rond de 20 graden, wat normale waarden zijn voor half september.