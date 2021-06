Gemist? Geld opnemen gaat geld kosten en Vaticaan niet blij met wet tegen homofobie

Consumptie van Nederlanders sterkst gegroeid sinds de Tweede Wereldoorlog

De consumptie van Nederlandse huishoudens is in april het sterkst aangetrokken sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd de enorme groei vooral veroorzaakt doordat de consumptie in de vergelijkbare maand vorig jaar juist op een zeer laag niveau lag vanwege de eerste lockdown. Daarnaast werden op 28 april de terrassen geopend en was het vanaf die datum ook mogelijk om zonder afspraak te winkelen. Ook was het gasverbruik in april veel hoger dan een jaar eerder doordat het veel kouder was.



Geld opnemen gaat geld kosten: ‘We moeten niet gedwongen worden digitaal te betalen’

Nederlandse banken rekenen steeds vaker kosten voor klanten die contant geld opnemen. Het Nibud wil dat die ‘gebruikersboete’ van tafel gaat, omdat met name ouderen en laaggeletterden hierdoor getroffen worden.



Het Nibud reageert op de aankondiging van ABN Amro dat klanten die jaarlijks meer dan 12.000 euro contant geld opnemen, moeten gaan betalen voor die transacties. Ook de Rabobank gaat vanaf september geld vragen voor contante opnames bij automaten van andere banken. Bij de eigen automaten en die van Geldmaat blijft het gratis.

De banken zeggen dat er steeds minder contant geld wordt opgenomen. De kosten voor die dienstverlening blijven echter gelijk. Daarom worden die kosten nu mondjesmaat doorberekend.

Delta-variant rukt verder op in Nederland: deze zomer mogelijk al dominant

De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is ook in Nederland aan een opmars bezig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de variant die als eerste opdook in India in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn. Maar het is niet de verwachting dat de opmars van deze variant op korte termijn zal leiden tot hogere ziekenhuisopnames. Ook zijn de versoepelingen in juni en juli niet in gevaar, stelt het RIVM.



In de steekproef van positieve coronatesten die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iedere week aan een nadere analyse onderwerpt, blijkt dat de Delta-variant nu ongeveer 9 procent van het totale aantal coronagevallen veroorzaakt. Uit Amsterdams onderzoek blijkt dat een groot deel van de jongeren die het virus de laatste tijd in Spanje of Portugal opliep, de Delta-variant kreeg.

Hamer in eindverslag: VVD en D66 zijn aan zet, half augustus zou formatie écht moeten starten

VVD en D66 zijn aan zet om de formatie vlot te trekken, uiterlijk half augustus zou er echt inhoudelijk onderhandeld moeten worden door partijen. Dat schrijft informateur Mariëtte Hamer in haar eindverslag over haar verkenning.



De leiders van die partijen moeten ‘uiterlijk binnen enkele weken’ een document hebben geschreven op ‘hoofdlijnen’, waarmee alsnog ‘andere partijen’ zouden moeten kunnen worden verleid om ‘aan te sluiten’ voor besprekingen. Hamer wil VVD en D66 daar graag bij begeleiden, laat ze via een woordvoerder weten.

Hamer spreekt van 'complexe politieke verhoudingen', terwijl partijen eerder juist zo aandrongen op snelle onderhandelingen in deze tijden van (of na) corona. ,,Het is daarom van belang dat de twee grootste partijen, beide winnaar van de verkiezingen, verantwoordelijkheid nemen voor het vervolg van het proces." Deze week tikt de formatie al de 100e dag aan.

Rennie Rijpma eerste vrouwelijke hoofdredacteur AD

Rennie Rijpma (49) volgt Hans Nijenhuis op als algemeen hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Ze is de eerste vrouw aan het roer van de krant in de 75-jarige geschiedenis. Zoals bekend treedt Nijenhuis na vijf jaar terug om weer te gaan schrijven. Rijpma begint op 1 juli in haar nieuwe functie.



Vaticaan niet blij met wet tegen haatzaaien en homofobie: ‘Damt vrijheid van meningsuiting in’

Het Vaticaan heeft een formele klacht ingediend bij Italië vanwege een wetsvoorstel dat onder meer homofobe uitspraken strafbaar stelt. Deze zogenoemde ‘Zan-wet’ zou de vrijheid van katholieken inperken. Het voorstel wordt op dit moment behandeld in het Italiaanse parlement.



Volgens Italiaanse media schreef aartsbisschop Paul Richard Gallagher, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, eerder deze maand in een brief aan de Italiaanse ambassade dat het wetsvoorstel de vrijheid van meningsuiting inperkt en dat katholieke scholen op juridisch gebied risico zullen lopen, bijvoorbeeld als ze weigeren een nationale dag tegen homofobie te erkennen.

Coronacijfers

Het afgelopen etmaal zijn 724 mensen positief getest op het coronavirus. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat dit cijfer onder de duizend blijft. Het aantal sterfgevallen steeg met drie.



In de afgelopen week kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5714 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 816 per dag, het laagste niveau sinds begin september. Half mei, dus iets meer dan een maand geleden, waren er ongeveer 6000 positieve tests per dag.



