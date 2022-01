Gemengde gevoelens over afscheid pandajong Fan Xing: ‘Knoop in m’n maag’

Zelf heeft Fan Xing waarschijnlijk niet eens door dat hij over een maand of acht verhuist, weg van zijn moeder en van Ouwehands Dierenpark waar hij is opgegroeid. Het is de afspraak die geldt voor elke panda die in het Rhenense park is geboren. Schijnbaar onbezorgd rolt het pandajong over zijn moeder heen, die hem op haar beurt liefkozend in zijn oor bijt.