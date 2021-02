Gemeenten waarschuwen: mijd drukte met het mooie lenteweer

Het contrast met vorig weekend kan niet groter zijn. Terwijl Nederland vorige week zaterdag massaal op de schaats stond, is het vandaag lente. Iets na het middaguur was in Oost-Nederland de 15 graden-grens al geslecht. De rest van Nederland volgt snel. Zondag en de dagen erna gaat de temperatuur zelfs richting de 20 graden.

Nu komende week ook de Voorjaarsvakantie begint, vrezen veel gemeenten dat het fraaie weer tot een toeloop naar het strand, natuurgebieden en stadscentra leidt. Ze roepen Nederlanders op drukte te mijden. ,,Wilt u naar het strand of de duinen? Ga dan op rustige tijden en vermijd drukte”, meldt de gemeente Zandvoort op zijn site. ,,Wanneer het te druk is, kom dan op een later moment terug of bezoek een ander gebied.”

Den Haag treft maatregelen

De populaire badplaats laat weten de parkeerplaats naar natuurgebied de Waterlandduinen af te sluiten als het vol is. ,,Ook op de boulevard en alle andere plekken waar het in het dorp druk is, wordt gehandhaafd op naleving van de coronaregels. Dit geldt met name bij de take-aways, de parkeerplaatsen, viskramen en de uitgiftepunten op het strand.”

Voor Den Haag is het fraaie weer eveneens aanleiding om maatregelen te treffen. ,,Met mooi lenteweer op komst roept de gemeente Den Haag iedereen op niet naar drukke plekken te gaan. Als het te druk is, ga dan weg. Houd altijd 1,5 meter afstand.” Langs de kust bij Scheveningen wordt extra personeel ingezet, waaronder gastheren en -vrouwen, beveiligers, verkeersregelaars en fietscoaches. ,,Daarnaast komt er ook extra inzet van politie, handhavers, onder andere boswachters.” Parkeeroverlast van auto's en deelscooters wordt actief aangepakt, verder zijn er extra verkeersbegeleiders. Den Haag zet verder meer mobiele toiletten neer.

Volledig scherm Het op de Utrechtse heuvelrug gelegen Henschotermeer (gemeente Woudenberg) was vorige week nog stijf bevroren, nu is de eerste zwemster er gesignaleerd. © ANP

Markten druk

De lentetoeloop is er uiteraard niet alleen aan de kust. Volgens de gemeente Tiel wordt het in natuurgebieden al snel te druk. ,,Kijk een keertje ergens anders of ga weer naar huis als het ergens druk is”, adviseert de gemeente op Twitter. ,,Je kunt met maximaal twee personen naar buiten, tenzij je op hetzelfde adres woont natuurlijk. Geniet ervan!” Ook de gemeente Beuningen waarschuwt. De provincie Drenthe snapt dat mensen graag de natuur in willen, waaronder het nationale park Drentsche Aa. ,,Wij vragen bezoekers daarbij wel de spelregels in de natuur na te leven. En bezoek vooral eens de natuur dicht bij huis.’’

Dan is er uiteraard de zaterdagse markt in veel steden, die met deze temperaturen extra populair zijn. Diverse steden, waaronder Amsterdam, Groningen en Leiden, manen inwoners om vroeg naar de markt te komen als zij boodschappen willen doen.

