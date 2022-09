Gemeenten roepen op tot groter onderzoek naar PFAS in borstvoeding: ‘Niet goed dat dat spul erin zit’

UPDATE VU: ‘Hoeveel­heid PFAS in borstvoe­ding gewoon nog veilig voor baby’s, conclusies waren te hard’

De hoeveelheid PFAS gemeten in borstvoeding bij vrouwen rondom de Dordtse fabriek Chemours is gewoon nog veilig voor baby’s. Dit beweert de Vrije Universiteit Amsterdam, onder wier hoede het onderzoek is uitgevoerd. ‘Het onderzoek is op een te kleine schaal uitgevoerd om daaraan de conclusies te verbinden die eraan zijn verbonden door de hoofdonderzoeker.’

8 september