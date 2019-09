Gemeenten overtreden wet en rekenen toch kosten voor gratis huwelijk

De wetgeving rondom gratis trouwen schrijft voor dat gemeenten iedereen de mogelijkheid op een kosteloze huwelijksvoltrekking moeten bieden. Gemeenten met meer dan 10.000 inwoners – dat zijn 340 van de 355 Nederlandse gemeenten – zijn verplicht op twee momenten per week het gratis huwelijk aan te bieden. Dat is een tijdrovende en financieel onaantrekkelijke taak voor veel gemeenten, zegt Sarah Glasbergen van ThePerfectWedding.nl. ,,Zo’n gratis bruiloft kost een gemeente ongeveer 200 euro. Om tijd en kosten te besparen proberen veel gemeenten deze problemen te omzeilen. Ze houden zich niet aan de verplichtingen van de wet.’’

Om deze problemen te bestrijden hanteren talloze gemeenten onwettelijke voorwaarden voor het gratis trouwen. Minstens negen gemeenten hanteren een inkomenstoets: een kosteloze huwelijkssluiting is daar alleen voor inwoners met een lager inkomen bedoeld. En in bijna de helft (48%) van alle Nederlandse gemeenten kunnen alleen de eigen inwoners gratis trouwen. Daarnaast wordt het gratis huwelijk in sommige gemeenten onaantrekkelijk gemaakt door bijvoorbeeld weinig tot geen gasten toe te staan of alleen om 08.00 uur ‘s ochtends een kosteloze trouwerij aan te bieden.

Gemeenten overtreden wet

Minstens een vijftal gemeenten rekent zelfs kosten voor een gratis huwelijk. De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Duiven, Gorinchem en Westervoort brengen administratiekosten of kosten voor de verklaring van het voorgenomen huwelijk in rekening. Die kosten variëren van 23,75 euro in Gorinchem tot 97,65 euro in Duiven. Ronald Zijlstra van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) liet aan ThePerfectWedding.nl weten dat dit helemaal niet mag. ,,Voor kosteloze huwelijken mogen geen leges in rekening gebracht worden door de gemeenten. De wet staat dit niet toe.’’