Gemeente Urk onderzoekt ‘heftige’ beelden van jongeren in ‘nazi-kledij’ en gevangene met Jodenster op

Video Nog een nazomerse dag voor de boeg: tot wel 26 graden morgen

14:59 Met de herfst in zicht is het morgen nog even genieten van een zomers warme dag. Dinsdag kan het tussen de 21 graden worden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Maar helemaal droog blijft het waarschijnlijk niet.