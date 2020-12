Gemeente stelt noodverordening in tegen overlast Veen: ‘Het moet stoppen voor het echt fout gaat’

VideoDe burgemeester van Veen heeft toch besloten om in te grijpen, vanaf 17 uur vandaag is een noodverordening van kracht. Wie meer dan twee personen op straat samenschoolt kan op een fikse boete en celstraf rekenen. Ook worden mensen van buiten Veen uit het het Brabantse dorp geweerd.

,,De oproep die ik gisteren samen met de hulpdiensten heb gedaan, heeft niet geleid tot een rustige nacht“, zegt burgemeester Egbert Lichtenberg over de aanhoudende onrust in Veen. ,,Hoewel ik blij ben dat de hulpverleners geen strobreed in de weg is gelegd is de rust niet wedergekeerd. Het gebruik in Veen om tijdens de jaarwisseling sloopauto’s te laten branden op het kruispunt, neemt toe.”

Quote Deze situatie moet stoppen voordat het echt fout gaat Egbert Lichtenberg De branden worden heftiger, aldus de burgemeester, en er komen meer mensen van buiten het dorp op af. ,,Ook binnen het dorp groeit de weerstand. Om verdere escalatie te voorkomen, is ingrijpen noodzakelijk. Deze situatie moet stoppen voordat het echt fout gaat.”

Tot na nieuwjaar

Avond na avond gingen er de afgelopen dagen sloopauto’s in vlammen op in Veen. Een oproep van de burgemeester gisteren - nadat de brandweer met vuurwerk was belaagd - haalde niets uit. De kou en regen zaterdagnacht hielden de relschoppers evenmin tegen. Toen werden een auto en paardentrailer in de fik gestoken.

Wie de noodverordening overtreedt kan drie maanden cel of een geldboete van maximaal 4.350 euro krijgen. Hoe men wil gaan handhaven, is nog niet bekend. De verordening is tot na de jaarwisseling van kracht.

Volledig scherm videostill Veen © videostil