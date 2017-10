Gemeente Haarlem blundert met prijs monumentenpand

Half september verkocht de gemeente Haarlem de woning aan de Kleine Houtstraat ten overstaan van notaris Jan de Beer aan de huurder voor 525.000 euro. Op diezelfde datum ging de woning bij dezelfde notaris in andere handen over voor 835.000 euro.



Twee dagen daarna plaatste de nieuwe eigenaar het monumentale gebouw weer op Funda, waar het tegen opbod is verkocht. De minimale bieding moest 1 miljoen euro zijn, meldt het Haarlems Dagblad.



In maart van dit jaar vergaderde de raadscommissie in beslotenheid over de verkoop van het pand. Het college stelde toen voor het pand voor 525.000 euro te verkopen. Het bedrag was gebaseerd op een taxatie van begin vorig jaar door een van de taxateurs waarmee de gemeente zaken doet. De taxateur zou hebben gezegd dat het pand hooguit tien procent meer waard was.



De commissie stemde in met de verkoop voor de 525.000 euro, hoewel uit de vragen blijkt dat drie fracties tegen waren omdat het voor een onderhandse prijs werd verkocht. Raadslid Van Haga heeft vragen gesteld aan het college van B en W.