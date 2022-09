Gemeente en COA akkoord: hotel Albergen wordt definitief asielopvang voor maximaal 150 mensen

Hotel ‘t Elshuys in Albergen wordt definitief een opvanglocatie voor asielzoekers. Dat hebben de gemeente Tubbergen en het COA afgesproken. Wel is er plek voor maximaal 150 mensen, in plaats van de eerder aangekondigde 300.

De gemeente werd twee weken geleden overvallen door staatssecretaris Van der Burg, die zonder overleg aankondigde dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het hotel had gekocht. Tubbergen werd daarmee de eerste gemeente in ons land die gedwongen asielzoekers moet opvangen. Een overdonderde burgemeester Wilmien Haverkamp was daar niet blij mee en wilde snel met de staatssecretaris om de tafel. In die gesprekken zijn ze toch tot een oplossing gekomen. De gemeenteraad stemde eerder deze week al in met de komst van maximaal 150 mensen.

Naar verwachting komen in oktober de eerste asielzoekers. Het gebouw blijft een opvang zolang het nodig is. De gemeente gaat ervan uit dat het om meerdere jaren gaat. ,,Als over tien, vijftien jaar blijkt dat er geen schommelingen meer zijn in de asielopvang en het gebouw structureel leeg staat, meldt het COA zich bij de gemeente voor een alternatieve invulling", zegt een gemeentewoordvoerder.

Met een maximum van 150 mensen vindt de gemeente dat het ‘een opvang is die past bij de schaal van Tubbergen.’ Het COA wilde er aanvankelijk 300 mensen kwijt, onder meer in woonunits op het terrein. Dat schoot bij zowel de gemeente als inwoners in het verkeerde keelgat en leidde tot demonstraties. Er zijn zelfs camera's geplaatst nadat bij het hotel brand werd gesticht.

De voormalige eigenaar van 't Elshuys was ook niet gelukkig met de situatie en wilde de verkoop annuleren. De rechter stak daar een stokje voor. De oud-eigenaar was vooral geschrokken van de grootse plannen van het COA. Ze had niet verwacht dat er plek zou komen voor zoveel mensen.

Geen woonunits

Na intensieve gesprekken is het aantal asielzoekers dus ingeperkt. ‘De afgelopen week hebben we samen met het ministerie en het COA overlegd hoe tegemoetgekomen kan worden aan de wensen van omwonenden en de gemeenteraad. Dat heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat, waarmee het College van B&W kan instemmen', schrijft de gemeente in een persbericht.

Een derde deel van de bewoners wordt asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog geen eigen woonruimte. De woonunits op het terrein komen er niet, zo laat de gemeente weten. Alle nieuwe bewoners kunnen terecht in het bestaande hotelgebouw. Inwoners en omwonenden kunnen meedenken over onder meer de veiligheid, activiteiten en begeleiding.

‘Omkijken naar elkaar’

Ondanks de eerdere protesten tegen het azc verwacht burgemeester Haverkamp dat inwoners zich gaan inspannen voor de asielzoekers. ,,Ik weet zeker dat veel inwoners van Tubbergen willen meehelpen om het verblijf in onze opvanglocatie zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken. Omkijken naar elkaar, elkaar verder helpen; dat past in het noaberschap waar onze regio bekend om staat.”

Volledig scherm Landhotel ‘t Elshuys in Albergen. © ANP