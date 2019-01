Gemeente Amsterdam: reële kans op aanslag moskee

Dat blijkt uit een overzicht van concrete maatregelen die burgemeester Femke Halsema aankondigt in haar aanpak van radicalisering. In Amsterdam is volgens haar sprake van een ‘verhoogde voorstelbare dreiging voor islamitische instellingen’ en is de ‘kans op een aanslag reëel’.

Daarom krijgen moskeeën en andere islamitische instellingen op korte termijn aanvullende beveiliging, zoals eerder bij joodse instellingen is gedaan, schrijft de burgemeester. Joodse instellingen worden beveiligd door geavanceerde camera’s en extra toezicht door de politie.

Eind vorig jaar werd de woordvoerder van de Nasr Moskee in Oost in een filmpje bedreigd omdat de moskee een dodengebed had geweigerd voor een in Syrië omgekomen moeder en dochter uit Amsterdam.

Grotere dreiging

Volledig scherm Burgemeester Femke Halsema © ANP Sinds enige tijd signaleren de veiligheidsdiensten grotere dreiging vanuit rechts-extremistische hoek. In algemene zin is de dreiging in Nederland nog altijd ‘substantieel’ en komt die vooral van jihadisten.



Eind augustus zette Halsema de lijnen uit voor haar antiradicaliseringsbeleid. Ze kondigde toen aan de toenadering tot salafistische organisaties stop te zetten, die werd ingezet door haar voorganger Jozias van Aartsen.



Nu komt Halsema met concrete maatregelen. Zo komen op diverse plekken in de stad blokken te liggen die aanslagen met auto’s of trucks moeten voorkomen. Op de drukke plekken als de Nieuwendijk, Kalverstraat en Heiligeweg zijn dergelijke obstakels al neergelegd.

‘Antidemocratisch onderwijs’

Het gemeentebestuur wil actief ‘antidemocratisch onderwijs’ tegengaan. Eerder deze week pleitte Halsema al in Elsevier Weekblad voor extra toezicht op Koranscholen. In haar brief schrijft ze te willen voorkomen dat antidemocratische opvattingen en een actieve afkeer van Nederland worden verspreid. Amsterdam zal hierop actief ingrijpen.

Het gemeentebestuur wil daders van niet-gewelddadig maar wel extremistisch gedrag ook aanpakken, bijvoorbeeld door extra onderzoek te doen bij vergunningaanvragen. Partijen die zich teweer stellen tegen dit gedrag, krijgen een beloning, bijvoorbeeld in de vorm van juridische bijstand.

Quote Op diverse plekken in de stad komen blokken die aanslagen met auto’s of trucks moeten voorkomen

De landelijke overheid en Amsterdam onderzoeken samen hoe ze meer grip krijgen op ongewenste financiering, vaak vanuit het buitenland, die extremistisch gedrag en terrorisme mogelijk maken. Halsema zei al moskeefinanciering vanuit het buitenland te willen aanpakken.

Bekeerlingen

Ook komt er aandacht voor bekeerlingen die te maken krijgen met geweld. Onlangs waarschuwden Amsterdamse kerkgemeenschappen dat bekeerde ex-moslims regelmatig moeten vrezen voor hun veiligheid en dat jarenlang.

Om radicalisering van Amsterdammers te voorkomen, wil Halsema ouders trainen in ‘weerbaar opvoeden’. Daarnaast zet ze een groot netwerk van Amsterdamse vrouwen op, die elkaar steunen en het college adviseren. Ze vindt dat de rol van vrouwen in kwetsbare wijken te weinig wordt benut.