'Gemeen goedje': Politie op zoek naar uit museum gestolen kluis met pijlgif

Nog net geen hittegolf, maar het scheelt niet veel

13:23 Het is hot hot hot en de zomerse warmte houdt voorlopig aan. Komend weekend hangt een nieuw hogedrukgebied boven de Noordzee, wat betekent dat het nog een graadje warmer wordt. Van een hittegolf is net geen sprake, maar de kans bestaat dat daar vanmiddag in het Limburgse Arcen verandering in komt. ,,En anders wel het weekend of volgende week.''