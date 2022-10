Geliquideerde Remsley blijkt bekende van justitie; vijf jaar geleden veroordeeld voor bezit van vuurwapen

Verjaar­dags­feest van Danian (18) eindigt in nachtmer­rie: ‘Het ging alle grenzen voorbij’

Wat gewoon een leuk en gezellig verjaardagsfeest moest zijn is dit weekend volledig geëscaleerd in Epe. Danian Kleiman is net 18 geworden en mocht van zijn moeder een feest geven bij hun thuis aan de Brinkgreverweg. De vaste vriendengroep van zo’n 20 tot 25 man was welkom, alleen kwamen ook wat ongenodigde gasten aanzetten. Daar ging het mis.

16 oktober