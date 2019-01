Geldstraf voor verspreiders anti-homoflyers

Het drietal verspreidde de flyers in oktober 2016, naar eigen zeggen om onder de aandacht te brengen hoe religieuze mensen denken over het plaatsen van kinderen bij een homoseksueel stel. De actie ontstond toen ze op het internet lazen over de beslissing van een Engelse rechter om een kind van christelijke ouders onder te brengen bij een homostel. ,,Dat raakte mij als vader”, aldus een van de verdachten.

Ophef

De verdachten drukten 10.000 flyers met negatieve teksten over homoseksualiteit en duwden vierduizend exemplaren door brievenbussen in de hoofdstad. In de flyers stond onder meer dat homoseksuelen een zelfmoordpercentage hebben van meer dan 200% en dat er een grotere kans bestaat op seksueel misbruik van kinderen. Daarnaast waren religieuze teksten te lezen over hoe kwalijk homoseksualiteit is. Er ontstond al snel ophef over de teksten. De politie kreeg 260 meldingen binnen van mensen die de flyer niet konden waarderen.