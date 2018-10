Geld voor verpleeghuizen blijft onnodig liggen

Door de schrijnende tekorten op de arbeidsmarkt blijven plaatsen in sommige regio’s nu al onbezet volgens ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. Terwijl er geld genoeg is en verpleeghuizen volop werken aan het aantrekken van medewerkers, leertrajecten voor bestaand personeel en de inzet van technologisch snufjes.



Vorig jaar besloot het kabinet om deze regeerperiode 2,1 miljard euro extra te besteden aan kwalitatief betere zorg en meer welzijn voor ouderen. Dit jaar is al 435 miljoen euro beschikbaar. Aan de verdeling van de centen kleeft echter een dwingende voorwaarde; de plannen moeten meer personeel opleveren.

Versoepeling

De regels voor investeringen dienen te worden versoepeld, vindt ActiZ, want nu mag maar een klein deel van het budget worden uitgegeven aan alternatieve oplossingen voor het capaciteitsprobleem. Voor veel zorgorganisaties zou het simpelweg ‘niet reëel zijn om de komende jaren telkens 85 procent van het geld aan extra handen aan het bed en ander personeel te besteden’. En dat is wél wat de politiek wil.



,,Willen we in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden, dan zijn er ook andere oplossingen nodig. Met name technologische en digitale ontwikkelingen moeten we veel meer gaan benutten”, zegt Margreeth Kasper de Kroon, woordvoerder van ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. ,,Voor die opgave staan we net zo goed.”

Technologische snufjes