Geheim onderzoek naar Zorreguieta buiten ministers om, topman OM veegde aangifte van tafel

14 maanden cel voor voelen aan vagina van leerlingen door docent is ‘pittige straf’, zegt hoogleraar

14 maanden cel voor een docent van het Liemers College in Zevenaar, die bij drie van zijn minderjarige leerlingen in de broek voelde en hun borsten, billen en vagina betastte? Erg weinig, vinden veel mensen. Best pittig, zegt hoogleraar strafrecht Henny Sackers.

29 januari