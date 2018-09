Gehalveerde populatie bruinvissen herstelt zich eindelijk weer

De veertig zijn er meer dan vorig jaar, toen er 34 werden geteld, maar nog ruim onder het maximum van 61 uit 2011. De telling vond plaats met acht schepen die in parallelle linie over de Oosterschelde voeren. Woordvoerder Frank Zanderink spreekt van een ,,gezonde populatie'' van de soort. ,,De slechte tijd is achter de rug, er zit weer groei in.''



Stichting Rugvin doet al jaren onderzoek naar het voorkomen van bruinvissen in de Oosterschelde. Bruinvissen zijn de kleinste soort tandwalvis in de Noordzee en lijken op dolfijnen. Vastgesteld is dat deze zoogdieren maar beperkt door de Oosterscheldekering zwemmen en dat de hoge sterfte sinds 2011, grotendeels door verhongering werd veroorzaakt.