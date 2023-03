Gehaktbal van mammoetvlees: ‘Waarom zou je kiezen voor rund, kip of varken?’

De mammoetbal is dinsdag gepresenteerd in het Science Museum Nemo in Amsterdam. De makers willen ermee laten zien dat vlees eten zonder miljoenen dieren te slachten mogelijk is. ,,De mammoet”, zegt medeoprichter Tim Noakesmith van het Australische kweekvleesbedrijf Vow ,,is vanaf nu een baken van hoop.”

Bioreactoren

Voedselbedrijven wereldwijd zoeken al jaren naar de beste manier om spierweefsel te kweken in bioreactoren op basis van cellen uit kippen, varkens en runderen. Alleen in Israël en Singapore is kweekvlees op de markt. Maar de keuze voor een uitgestorven dier zoals de mammoet is een primeur.

Vow heeft voor de mammoet gekozen, omdat het een symbool is voor diersoorten die aan overbejaging en een veranderend klimaat ten onder gingen. Kweekvlees is een manier om vlees te blijven eten zonder dezelfde klimaatimpact en het dierenleed uit de bestaande veehouderij.

Volledig scherm Tim Noakesmith, mede-oprichter van het Australische bedrijf Vow. © Aico Lind

,,Ik ben een mislukte veganist”, erkent Noakesmith. Hij is van mening dat veel mensen, hoe goed ze het ook voor hebben met de wereld, moeilijk het eten van vlees volledig kunnen laten. ,,Dus moeten we mensen de kans geven om zelfzuchtig te zijn.” En dus: maak vlees dat net zo goed smaakt als van een koe uit de wei, maar dan zonder de negatieve klimaat- en milieu-invloeden.

Quote De mammoet is vanaf nu een baken van hoop Tim Noakesmith, Mede-oprichter kweekvleesbedrijf Vow

,,Dit is uitstekend om het gesprek op gang te krijgen”, zegt Ira van Eelen, dochter van Willem van Eelen, een Nederlandse pionier van kweekvlees. Ze ijvert al jaren voor de ontwikkeling van een volwaardige kweekvleessector in Nederland. Zo presenteerden onderzoekers verbonden aan het Nederlandse Mosa Meat tien jaar geleden al de eerste hamburger van kweekvlees.

Anders dan de meeste kweekvleesbedrijven richtte Vow zich niet op de gangbare diersoorten die op ons bord verschijnen. Noakesmith: ,,Als het van elk dier kan, waarom zou je dan kiezen voor rund, kip of varken?” Toen de Nederlandse reclameman Bas Korsten van Wunderman Thompson Vow benaderde met het idee om dna van een mammoet te gebruiken, waren de Australiërs meteen enthousiast.

Stamcellen

Om de mammoetbal te maken is dna uit een teruggevonden wolharige mammoet gehaald en bewerkt. Daarna is het eiwit in de stamcellen voor spiercellen van schapen gebracht. Vervolgens is het uitgegroeid tot spierweefsel door voldoende voedingsstoffen als suiker en aminozuren toe te voegen.

Proeven van de mamoetbal is nog niet mogelijk. Eerst zou onderzoek moeten uitwijzen dat het gebruik van het vijfduizend jaar oude eiwit geen probleem is voor menselijke consumptie. Maar de geur van de schroeiende bal hebben onderzoekers van Vow al wel kunnen opsnuiven. ,,Heel bijzonder”, zegt wetenschappelijk directeur James Ryall.

Quote Waar we in Europa voor moeten oppassen is dat we straks het kweekvlees alleen nog maar importeren Ira van Eelen, dochter van Nederlandse pionier van kweekvlees Willem van Eelen

Wereldwijd wordt het eten van kweekvlees snel bereikbaar voor grotere delen van de bevolking. In Israël is het dus al op de markt, net als in Singapore. En de Amerikaanse overheid gaf vorige week groen licht voor de verkoop van gekweekte kippennuggets. Maar op ons continent is het niet te krijgen. ,,Europa begint achter te lopen”, zegt Ryall.

,,Deze mammoetbal laat maar weer eens zien dat kweekvlees niet alleen uit Europa komt”, zegt Van Eelen. ,,Er zijn overal ontwikkelingen. Van China en de Verenigde Staten tot Australië. En waar we in Europa voor moeten oppassen is dat we straks het kweekvlees alleen nog maar importeren.” Juist voor Nederland, als agrarische innovator, ziet Van Eelen kansen als exporteur van kweekvlees.

Uitgeweken naar Singapore

Mosa Meat uit Maastricht probeert in Brussel goedkeuring te krijgen om haar vlees op de markt te krijgen. Maar ze is inmiddels ook uitgeweken naar Singapore, omdat daar de stappen sneller gaan. ,,We hopen daar op een goedkeuring voor het eind van het jaar”, zegt Tim van de Rijdt, marketingdirecteur van Mosa Meat.

De mammoetbal heeft intussen ook zijn functie, denkt Van de Rijdt: ,,Het kan een manier zijn om het gesprek te starten over het belang van gecultiveerd vlees in het verduurzamen van ons voedselsysteem. Als Mosa Meat zijn we vooral gefocust op het maken van de vertrouwde soorten vlees die het meest gegeten worden en een sterke negatieve klimaatimpact hebben.”

En het is geen 1-april? ,,Absoluut niet", zegt Noakesmith. ,,De wereld heeft kweekvlees nodig.”

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: