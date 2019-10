Gegijzelde NOS-journalist zeker tot maandag vast, Kamer wil opheldering

Kamerleden willen het naadje van de kous weten bij deze nieuwe gijzelingszaak. ,,Journalisten zijn de controleurs van de macht en die taak moeten ze ongehinderd kunnen uitoefenen", zegt VVD‘er Jeroen van Wijngaarden. ,,De persvrijheid is voor de VVD nagenoeg heilig.” De partij wil zo snel mogelijk van minister Grapperhaus horen wat deze redenen zijn. ,,Anders vind ik dat deze journalist direct moet worden vrijgelaten.”



CDA-Kamerlid Chris van Dam spreekt van ‘een zeer bijzondere beslissing'. ,,Juist omdat onlangs in de Kamer het wetsvoorstel behandeld is waarmee de journalist een officieel verschoningsrecht heeft gekregen. Het blijft belangrijk bij individuele zaken terughoudend te zijn in mengen in rechterlijke beslissingen. Daarom vragen wij de minister hier met spoed op te reageren.”



D66 laat er ook geen misverstand over bestaan: ,,De persvrijheid is in onze democratie enorm belangrijk; daar moeten we bijzonder zuinig op zijn.” En oppositiepartij SP zegt: ,,Dit is ernstig. De journalistieke bronbescherming is van groot maatschappelijk belang. Het is zeer de vraag of dit is wat de wetgever met de wet bronbescherming heeft beoogd.” De PvdA wil van de minister weten of de wetgeving wellicht nog verder moet worden aangescherpt. De PVV noemt de kwestie ‘schandalig‘.