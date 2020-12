Gegijzeld: iedereen wilde van mij winnen vanwege mijn vader

Politie wil signaal geven met mondkapje­boe­tes in Albert Heijn Zwolle: supermarkt­per­so­neel opgelucht

6 december Met het beboeten van zo’n vijftien personen die zich in een Albert Heijn in Zwolle vanmiddag bewust niet aan de mondkapjesplicht hielden wil de politie ook het signaal geven dat dit gedrag niet getolereerd wordt. Anders is het wanneer iemand per ongeluk zijn masker is vergeten. ,,Het is niet zo dat we voor iedere supermarkt staan te wachten op klanten zonder mondkapjes.”