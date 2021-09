Gegevensdragers gevonden in cel kroongetuige Nabil B., maar waar ze nu zijn weet niemand

Dat alles blijkt uit een justitiedocument dat gisteren aan het Marengo-dossier is toegevoegd. Het document is opgesteld door een officier van justitie die belast is met ‘bijzondere getuigentrajecten’. In het document wordt ingegaan op de communicatiemogelijkheden die Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi, tijdens zijn detentie heeft gehad.