Geestelijk verzorger over de dood: ‘Sterven is eenzaam, niemand weet hoe het voelt’

coronacrisis LIVE | 366 nieuwe besmettin­gen, minder dan gisteren

17:30 In Nederland zijn er de afgelopen 24 uur 366 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. Een dag eerder waren het er 431. Het waren de hoogste aantallen in de afgelopen week. Vandaag zijn enkele honderden mensen in Groningen, Amsterdam en Enschede opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen: ze verzetten zich tegen de 1,5 metersamenleving en de spoedwet waarin het kabinet de coronamaatregelen wil vastleggen. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.