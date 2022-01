Geert Wilders bij rechtbank om terreurverdachten te zien die hem wilden onthoofden

Het gaat om Abdessamad O. (20), Hasan A. (31), Huseyin A. (31), Marwan M. (26), Mohammad G. (26), Redwan A. (21), Sawiz A. (26) en Younes A. (26). Mannen met stuk voor stuk een Nederlands paspoort. Acht van hen zijn ook hier geboren, één verdachte komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS en diens jihadistische gedachtegoed.



De zaak, een zogenoemde pro-formazitting, is inmiddels begonnen. De officier van justitie leest gesprekken voor van de verdachten: daarin spreken ze vrijuit over het ‘door de kop schieten’ van Wilders en hoe ze dan de geschiedenis in zullen gaan. ,,Dan ben je legendary.” Ook spraken ze over wapens en keken ze gruwelijke IS-instructievideo’s over het plegen van een aanslag en hoe je een mens doodt met een mes of explosief.



De officier legt uit waarom al in een vroeg stadium werd besloten deze mannen op te pakken, voordat ze hun plannen concreet zouden maken. Dat het ging om een grap, zoals de verdediging zegt, gelooft justitie niet. ,,Er viel niets te lachen.”



PVV-voorman Geert Wilders is bij de rechtszaak aanwezig. Hij luistert onbewogen en kijkt af en toe op zijn telefoon. ‘Kijken of de islamitische terreurverdachten uit Eindhoven die me wilden onthoofden ook echt blijven vastzitten of door de rechter worden vrijgelaten’, laat hij weten via Twitter. Wilders zou het ‘echt verschrikkelijk’ vinden als de jongens vandaag worden vrijgelaten. ‘Ze wilden me vermoorden, neerschieten en onthoofden.’