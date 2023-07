Geen zin in ondraaglijke hitte van Zuid-Europa? ‘Hier bij ons wordt het echt Hollands zomerweer’

Rustgeven­de handmassa­ge op intensive care blijkt schot in de roos: ‘Soms minder pijnstil­ling nodig’

Verpleegkundigen op de intensive care van het Beatrixziekenhuis geven patiënten sinds kort aromatherapie. Van de speciale geuren en massages worden mensen rustiger en ervaren ze hun verblijf in het hospitaal als minder stressvol. ,,Dat is bewezen, er is niets zweverigs aan.”