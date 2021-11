Geen vrouw denkt: leuk, vandaag een abortus, zin in!

Zonder kinderen en zonder telefoon, maar alleen met mijn eigen hoofd en de gezelligheid van de radio zat ik in de auto na een drukke werkdag. Heerlijk vind ik dat. Even ontstressen.



Nou ja, behalve gisteren dan, toen ik een vrouw met zo’n zalvende zeikstem op de radio ineens hoorde vragen of we het over baas in eigen buik konden hebben. Nah, eigenlijk niet, dacht ik. Het recht op abortus hoort immers al lang geen onderwerp van discussie meer te zijn. Toch ging die stem gewoon verder: ‘Bekijk het eens van de andere kant en vergeet het báásje in eigen buik niet. Het is een uniek mensje, met een eigen dna, een eigen hoofd en dus ook een eigen buik’, klonk het. Het ging om een commercial van de Week van het Leven.