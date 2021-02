Geen vervolging na dood twee jonge militairen in Mali; nabestaanden verbijsterd

Bij het ongeval op 6 juli 2016 kwamen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven toen een 60 millimeter mortier ontplofte bij het afvuren. De granaat vertoonde zwakke plekken. De militairen zelf trof geen enkele blaam, maar hun werkgever stapelde fout op fout, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp legden na dat vernietigende rapport al in 2017 hun functie neer.



Voor de nabestaanden was dat een mooi gebaar, maar niet voldoende. Ze willen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de wantoestanden worden vervolgd. Het kon toch niet zo zijn dat er twee jongens de dood in zijn gejaagd en dat er alleen mensen aftreden die politiek verantwoordelijk zijn, vertelde moeder Greetje Groenbroek van Henry Hoving in februari 2018. Toen stond ze op het punt aangifte te doen tegen Defensie wegens ‘dood door schuld’. ,,Als wij zoiets hadden geflikt, waren we aan de hoogste boom geknoopt,” zei ze toen.



Afgelopen week werd haar vrees waarheid. Het Openbaar Ministerie deelde in een persoonlijk gesprek en in een brief de conclusies met de nabestaanden waarom er niemand vervolgd kan worden. Het grootste probleem is volgens het OM dat de directe oorzaak van de vroegtijdige ontploffing niet is komen vast te staan, zo valt te lezen in de brief. Er lagen drie rapporten van deskundigen die niet eensluidend waren. Een door het OM ingehuurde onafhankelijke, buitenlandse deskundige kon ook geen honderd procent uitsluitsel geven.