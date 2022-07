Geen strafrechtelijke vervolging Belastingdienst in toeslagenaffaire

Podcast Biblebelt trapt af in Aagtekerke, op de strengst reformato­ri­sche camping van Nederland

Voor de podcast Biblebelt doken makers Jorina Haspels en Berendien Tetelepta in de wereld van de reformatorische kerk. De serie begint in Zeeland, waar de makers zich verbazen over de strikte regels op de reformatorische camping op Walcheren. Daar dienen vrouwen rokken te dragen en is vliegeren, fietsen of een uitje naar het strand op zondag uit den boze.

