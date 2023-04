Geen strafonderzoek naar agenten die racistische uitspraken deden in Parijs

De agenten kwamen drie weken geleden in het nieuws toen in het weekend van 25 en 26 maart op twitter een video werd gepost waarop te horen is dat de agenten zich uitlaten over een allochtone groep mensen die de agenten buiten zien terwijl zij in een auto zitten.

De video bestaat uit verschillende achter elkaar geplakte fragmenten, vermoedelijk opgenomen toen de agenten in privétijd een voetbalwedstrijd bezochten. Het Openbaar Ministerie heeft de uitlatingen in de video beoordeeld op strafbaarheid en heeft tevens advies gevraagd aan het Landelijk Expertisecentrum voor Discriminatie (LECD). De conclusie is dat de uitingen niet strafbaar zijn. Voor strafbaarheid is nodig dat de opmerkingen beledigend zijn voor een groep mensen wegens hun ras en bovendien moeten die opmerkingen in de openbaarheid zijn gedaan.

Geoordeeld is dat de opmerkingen buiten de criteria van groepsbelediging vallen. De uitlatingen zijn niet eenduidig en niet duidelijk gericht op één bepaalde groep of bepaald ras. De opmerkingen zijn bovendien niet in de openbaarheid gemaakt.

Het feit dat de uitlatingen zijn gefilmd verandert daar niets aan, aldus het OM. De opmerkingen zijn in een gesloten setting gemaakt, ten overstaan van een beperkt aantal mensen die een persoonlijke band met elkaar hebben. Aangezien de uitspraken niet als beledigend voor een bepaalde groep worden beoordeeld, is het verspreiden van de video ook niet strafbaar.

De video op twitter en de mediapublicaties die volgden, leidden tot veel ophef. Of er nog disciplinaire maatregelen volgen is aan de politie. De politie heeft eerder laten weten intern onderzoek te doen naar de uitlatingen. Dit onderzoek loopt nog. De agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld.