Geen regen en kans op een zonnetje: prima wandelweer deze kerstdagen

Vandaag en morgen is het in het hele land wisselijk bewolkt. In de loop van de dag breekt vooral in de zuidelijke helft van Nederland de zon door. Er waait een zwakke wind en het wordt tussen de 5 en 8 graden. Dat meldt Weerplaza.

Voor de nachtbrakers: in het noorden kan er wat motregen vallen, maar ook daar blijft het relatief warm voor de tijd van het jaar. Vannacht kan het in het zuiden wel licht gaan vriezen, en is er kans op mist. Oppassen dus als je na het kerstdiner terug naar huis rijdt.

Tweede kerstdag begint morgen in het hele land grijs. Ook dan is het goed toeven in het zuiden, dat het meeste kans heeft op zon. Qua temperaturen wordt het hetzelfde als vannacht. Het blijft rustig en zacht.

De Alpen

Het weer in de Alpen gaat de komende dagen sterk verbeteren. Vandaag is het nog slecht met veel regen en sneeuw. Ben je op weg naar de Alpen dan moet je rekening houden met slecht weer en vertraging op de route.

Tijdens de kerstdagen zien we een duidelijke weersverbetering. Een hogedrukgebied gaat het weer in de Alpenlanden bepalen en vanuit het westen wordt het droger. In het oosten van Oostenrijk zijn op eerste kerstdag nog wel een paar buien mogelijk.