Geen meezwemmers bij 11Stedenzwemtocht Maarten van der Weijden

Het besluit is genomen door het Friese waterschap en de GGD, die het niet verstandig achten om het water in te gaan. Daar is namelijk de E coli-bacterie in aangetroffen. ,,De ambitie is om zoveel mogelijk geld op te halen'', lichtte Van der Weijden toe. ,,Maar het kan niet ten koste gaan van de gezondheid van onze meezwemmers.''



Ruim zestienhonderd mensen hadden zich opgegeven om een of meerdere keren met de langeafstandszwemmer in het water te duiken. Het meezwemmen was de afgelopen dagen al onzeker omdat de waterkwaliteit op veel plekken beneden peil is. Naast E coli werd er eerder al blauwalg aangetroffen en bij Dokkum lekte rioolslib het water in.