Geen hoger beroep Openbaar Ministerie in strafzaak MH17: ‘Zeer tevreden met duidelijkheid vonnis’

Het Openbaar Ministerie (OM) is niet in hoger beroep gegaan in de strafzaak MH17, meldt het vandaag in een verklaring. ‘Het OM is zeer tevreden dat het vonnis nabestaanden duidelijkheid heeft gebracht over de werkelijke toedracht van het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014’, klinkt het.

Verder constateert justitie ook dat ‘de rechtbank de officieren van justitie voor het overgrote deel heeft gevolgd, zowel op de punten van het bewijs van de ten laste gelegde feiten als de op te leggen straf’.

De rechtbank zag donderdag 17 november, toen de uitspraak volgde, ‘een overvloed aan bewijs’ voor de conclusie dat MH17 in de zomer van 2014 met een Buk-raket is neergehaald vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne. De rechtbank noemde onder meer foto’s van een rookspoor, satellietgegevens van het weiland met klaarblijkelijke brandsporen, zendmastgegevens en de verklaringen van een anoniem gebleven getuige. Door de vliegramp kwamen 298 mensen om, onder wie 193 Nederlanders.

Drie van de vier verdachten in het MH17-strafproces werden op 17 november veroordeeld tot levenslange celstraffen. Rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en commandant Leonid Chartsjenko zijn verantwoordelijk voor het opzettelijk neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne in 2014 en de moord op 298 inzittenden. Ook moeten ze een schadevergoeding van 16 miljoen euro aan de nabestaanden betalen. Igor Poelatov werd vrijgesproken. Voor hem geldt dat er ‘geen aanwijzing’ is voor zijn tussenkomst, ook staat niet vast dat hij het afvuren van de Buk-raket heeft kunnen voorkomen. De Rus was de enige die zich in de rechtbank heeft laten vertegenwoordigen door advocaten. Hij heeft vanaf het begin iedere betrokkenheid ontkend en noemde het onderzoek tegen hem ‘onbetrouwbaar’.

Zekerheid

Het OM stelt dat een hoger beroep voor de nabestaanden een grote belasting betekent, ‘omdat zij dan nog langer in onzekerheid blijven over de uitkomst van de strafzaak’. De vonnissen van medio november bieden de nabestaanden volgens justitie zekerheid ‘over een aantal belangrijke onderwerpen’. Ook zijn de vonnissen - die overwegingen bevatten over de bewijswaarde van getuigen- en deskundigenverklaringen, beeldmateriaal, tapgesprekken en over de aard van het gewapende conflict dat in juli 2014 in Oost-Oekraïne aan de gang was en de rol van de Russische Federatie daarbij - bruikbaar in de parallelle (civiele) procedures die zijn aangespannen naar aanleiding van het neerhalen van MH17.

Het OM is van mening dat de uitgesproken vonnissen nu onherroepelijk zijn. In de zaak van Poelatov is dat omdat het OM afziet van een hoger beroep. Verder stelde de rechtbank tijdens de zitting op 17 november vast dat de drie veroordeelden Girkin, Doebinski en Chartsjenko, hoewel ze niet aanwezig waren, wel op de hoogte waren van die zitting. Zij konden daarom tot veertien dagen na de einduitspraak in hoger beroep gaan. ‘Nu zij dat niet hebben gedaan, en het Openbaar Ministerie ook niet, meent het OM dat ook die vonnissen onherroepelijk zijn’.

