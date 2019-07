Geen feest op Brabantse kermis, maar verdriet na dood van ‘prachtvent‘ Koen: ‘Wat een drama’

Het is kermisweekend in het Brabantse Erp. Normaal reden voor een feestje, maar een noodlottig ongeval, waarbij dorpsgenoot Koen Kanters (31) gisterochtend in Handel om het leven kwam , heeft het dorp in rouw gedompeld. Erp is stil, vol ongeloof. De bedrukte sfeer is ’s avonds voelbaar op het Hertog Janplein.

,,Het is tammetjes vandaag", constateert Bart van de Westelaken in de kassa van de draaimolen. De exploitant blijkt echter ook op de hoogte van het dramatische nieuws dat het dorp heeft opgeschrikt. ,,Het kan er best mee te maken hebben dat het rustiger is", stelt hij begripvol. ,,Wat een drama.”

Onwerkelijk

Voor café-zaal Van Haandel, dat aan het kermisterrein grenst, staat een twintigtal gasten op het terras. De muziek staat zacht. ,,Nee, vandaag en morgen geen feest”, stelt eigenaar Bas van Haandel. De DJ’s heeft hij afgezegd. ,,Er is geen enkele reden voor plezier. Het is allemaal zo onwerkelijk, Koen kwam hier vaak. Het was een graag geziene gast”, zegt de cafébaas geraakt.

Een dorpsgenoot valt hem bij: ,,Het is ongelofelijk. Je leest dit soort dingen in de krant of op het internet en nu ineens betreft het iemand uit het dorp. Velen kennen hem. We zijn er stil van.”

Voetbalclub

Hoewel het zomerstop is gingen de deuren van de voetbalkantine van rkvv Erp zaterdag open, zodat teamleden van de 's ochtends verongelukte Koen Kanters er konden samenkomen. ,,We hebben met enkele bestuursleden en leden van derde elftal herinneringen opgehaald. Samen gerouwd”, vertelt voorzitter Toon Kerkhof. ,,Het was goed om dat te doen. De komende dagen zijn de jongens hier altijd welkom om samen te komen als dat nodig is. Ze hebben alle vrijheid."

Kerkhof omschrijft Kanters als een 'mooi, keileuk jong'. ,,Iemand die altijd voor iedereen klaarstond. Je deed nooit tevergeefs een beroep op hem. Ze kenden hem in Erp allemaal. Dit raakt ons als club enorm."

In het verleden speelde Kanters zelfs in de selectie van de Erpse voetbalclub, in het derde stond hij in de spits.