Geen extra maatregelen na rondzingende terreurdreiging ADE

,,De Amsterdamse driehoek is op de hoogte van het bericht. We nemen dit soort signalen altijd serieus. Informatie wordt zorgvuldig bekeken en wanneer daartoe aanleiding is, worden extra maatregelen genomen. Op dit moment is er geen aanleiding om extra maatregelen te nemen”, is de verklaring van de Gemeente Amsterdam.

Het bericht, een gefotoshopt plaatje van dansende mensen, met op de voorgrond een mes en op de achtergrond de tekst 'Wait for our suprises' (wacht op onze verrassingen), vond afgelopen weken zijn weg op Whatsapp, Facebook en Twitter. Vooral onder 20 tot 30-jarigen werd het bericht veel gedeeld. De foto zou volgens de 'bronnen' verstuurd zijn op kanalen van Telegram, een berichtendienst waar gebruikers versleutelde en zelfvernietigende berichten, foto’s, video’s bestanden kunnen uitwisselen.

De Amsterdamse driehoek blijft bij de maatregelen die sowieso al zouden worden genomen tijdens het Amsterdam Dance Event, dat vandaag van start is gegaan en duurt tot maandagochtend. Zo is er meer inzet van gemeentehandhavers en wordt er strenger gecontroleerd op geluidsnormen. Over de precieze inzet van de politie worden geen uitspraken gedaan, is de mededeling. ,,De politie werkt informatie gestuurd."

Horecazaken die een ontheffing hebben aangevraagd kunnen de komende dagen open blijven tot 08.00 uur ’s ochtends. Tussen 06.00 en 08.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten. Zaken zonder deze ontheffing moeten gewoon rond de reguliere tijd sluiten.