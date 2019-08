Geen celstraf voor doodrijdster die epilepsie verzweeg

De vrouw had in de jaren voorafgaand aan het fatale ongeluk al acht auto-ongelukken veroorzaakt, waarbij waarschijnlijk epilepsie ook een rol speelde. Toch stapte ze iedere keer weer in de auto. Ook na het ongeluk, ondanks dat haar rijbewijs was ingenomen, reed ze weer.



Tijdens de rechtszaak begin 2018 toonde Julia een onvoorstelbare onverschilligheid. Het drong niet tot haar door hoe fout ze was geweest. Ze gaf haar aandoening (opgelopen door een trap van een paard in 1992) de schuld, niet zichzelf. Familieleden van Sylwia en Grzegorz en ook de rechter hoorden verbijsterd aan hoe Julia werkelijk niet één procent van de schuld op zich nam, of zelfs maar verdriet toonde.