Geen cel maar tbs voor ontoerekeningsvatbare Haagse steker Malek F.

Malek F. (33) is vanmiddag in de rechtbank Schiphol volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van drie mensen op 5 mei 2018 in Den Haag. Volgens de rechter heeft F. volledig onder invloed van psychose gehandeld. Er was geen sprake van een terroristisch motief, wel handelde F. met voorbedachte rade: hij kocht een mes om ‘zijn duivelsaanbidders’ aan te vallen.

Verslaggever Victor Schildkamp was bij de uitspraak aanwezig en deed hiervan live verslag via Twitter. Lees onderaan dit artikel zijn tweets terug.

Volgens de rechter is Malek F. - die bij de uitspraak aanwezig moest zijn en werd bijgestaan door een tolk - geen terrorist, maar een verwarde man. Hij is niet strafbaar, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en krijgt daarom geen celstraf, zoals het Openbaar Ministerie eerder eiste. Wel veroordeelde de rechter F. tot tbs met dwangverpleging. Die maatregel geldt voor onbepaalde tijd.

Waanideeën

F. leefde tot zes jaar geleden een normaal leven in Syrië toen hij voor de oorlog op de vlucht sloeg. Op zijn aandringen vluchtte later ook zijn vader. Die overleed daarbij. Terwijl het met zijn broer en zus heel goed gaat in Nederland, ging het met Malek na de dood van zijn vader bergafwaarts: hij blowde veel te veel en werd paranoïde. Zijn advocaat zegt dat hij vorig jaar hevig verward zomaar op mensen begon in te steken. Ook deskundigen zeggen dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar was op de dag van de aanslag.

Volgens de rechter blijkt uit onderzoek dat F. een paranoïde waansysteem heeft. Ook tijdens zijn detentie kon hij moeilijk afstand nemen van zijn wanen. Volgens een psycholoog werd F. voor de keus geplaatst door zijn wanen: kies je voor de duivel of voor Allah. Hij koos voor het laatste. Malek voelde zich constant onder druk gezet. ,,Dat heeft zijn handelen volledig bepaald’’, zegt de rechter. ,,Hij kocht een mes om zich te verdedigen en zijn boosheid was gericht tegen zijn ‘achtervolgers’’’.

Geen terroristisch motief

Maar het Openbaar Ministerie zegt dat hij wel degelijk heldere momenten had en vanuit radicale denkbeelden op mensen begon in te steken ‘omdat ongelovigen moeten lijden'. De drie zwaargewonde slachtoffers overleefden ternauwernood de aanslag. Voor zowel zijn paranoia als zijn jihadistische gedachten zijn tal van aanwijzingen. In afgeluisterde gesprekken sloeg hij keiharde radicale taal uit, maar ook was hij eens compleet de weg kwijt toen hij zijn huisraad op straat gooide en werd opgenomen in een psychiatrisch centrum.