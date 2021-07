Geen cassatie in moordzaak Humeyra: ‘Vanwege nieuwe regels geen lagere celstraf mogelijk’

Er komt definitief geen cassatie in de zaak rond de vermoorde Rotterdamse tiener Humeyra. Advocaat Yehudi Moszkowicz zegt het dat voor zijn cliënt geen zin heeft vanwege de strengere regels rond vervroegde invrijheidstelling die 1 juli zijn ingegaan. Daarmee is de juridische strijd rond de geruchtmakende moordzaak eindelijk tot een einde gekomen.

Bekir. E. werd 25 juni in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs voor de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholiere Humeyra. Het gerechtshof week daarmee af van de rechtbank, die het in 2019 op doodslag hield en 14 jaar cel.

Dat leidde toen tot een razende woede bij de familie. Bekir had het meisje maandenlang gestalkt en vaak gezegd dat hij haar zou doden. Hij schoot haar uiteindelijk op klaarlichte dag dood op haar school in Rotterdam. Terwijl zij wegrende schoot hij het meisje van achteren neer. Toen zij op de grond lag, schoot hij nog meerdere maken gericht op haar hoofd en haar bovenlichaam, zo is duidelijk te zien op camerabeelden. Onder meer die huiveringwekkende beelden gaven de doorslag voor het gerechtshof om de verminderd toerekeningsvatbare Bekir voor tóch voor moord te veroordelen.

Twee jaar

Advocaat Moszkowicz liet toen al duidelijk blijken het totaal niet eens te zijn met de uitspraak. Toch gaat hij niet in cassatie. En dat heeft alles te maken met de nieuwe, strengere regels voor vervroegde invrijheidstelling. Voorheen kwamen veroordeelden in de praktijk na twee derde van hun straf op vrije voeten. Vanaf 1 juli komen gedetineerden pas de laatste twee jaar van hun straf in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling.

Bekir E. is nu veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs en kan dus - omdat hij al twee jaar vastzit - over 12 jaar vrijkomen. Voor hem gelden de oude regels voor vervroegde invrijheidstelling omdat hij vóór 1 juli werd veroordeeld. Mocht hij in cassatie gaan en winnen, zou hij dus weer voor het juridisch minder zware doodslag veroordeeld kunnen worden. In dat geval kan hij maximaal 15 jaar cel krijgen. Maar omdat een nieuwe veroordeling ná 1 juli zou zijn, zouden dus de nieuwe regels voor vervroegde invrijheidstelling gelden. Met andere woorden: Bekir zou ook dan nog minstens 12 jaar moeten zitten. Netto is er dus niets te halen voor hem, mocht hij in cassatie gaan.

Advocaat Moszkowicz laat weten dat ‘het dus gewoon een optelsom is'. ,,En dat is jammer want ik ben het faliekant oneens met de uitspraak van het gerechtshof.”