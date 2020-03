Geef kwetsbaren voorrang bij thuisbezorging

Wie oud is of een aandoening heeft die hem of haar kwetsbaar maakt bij besmetting moet in deze tijd elke vorm van contact vermijden. En dat geldt dus ook voor mogelijke contactmomenten in de supermarkt. Gelukkig is er daarom de bezorgdienst. Veilig achter je pc je boodschappen bestellen en laten afzetten op de stoep, zodat je zelfs de tassen niet uit handen van de bezorger hoeft over te nemen. Dat is hoe de meeste bezorgdiensten nu werken.



In normale tijden zouden de mensen voor wie contact met anderen het gevaarlijkst is, er meer voor over hebben om deze bezorgdienst te gebruiken. Bezorgdiensten zouden hun bezorging zo duur maken dat de mensen - voor wie het echt cruciaal is om de bezorgdienst te gebruiken - vooraan staan. Als al die mensen de bezorging geboekt hebben en er is nog capaciteit over dan zouden anderen, voor wie het handig maar niet wezenlijk is, ‘instappen’ in de markt voor thuisbezorging.