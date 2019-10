Gedumpt varken Brutus (125 kilo) krijgt na weken zwerven in Schijndel nieuw huis

De winter is begonnen en het maisveld geoogst en leeggegeten. En dus is er geen plek (en eten) meer voor Brutus, een ruim 125 kilo zwaar varken dat al weken rondzwerft in de omgeving van Schijndel. Hij is waarschijnlijk gedumpt door zijn oude eigenaren. Een gespecialiseerde dierenarts uit Gelderland wist ‘de enorme jetser’ vanochtend te verdoven en vangen.

Priscilla van Buul uit Schijndel gaat het dikke varken wel missen. Zo'n acht weken geleden kwam hij voor het eerst bij haar op de boerderij aanlopen. Ze heeft zelf ook twee mini-varkentjes, dus ze vond het bezoek prima. ,,Ik had er niet zo'n last van. Hij had een eigen nestje gemaakt in wat oud hooi en had het volgens mij prima naar zijn zin. Ik heb hem eten gegeven, maar dat wilde hij niet. Hij had genoeg aan de mais die nog op het land stond.”

Maar nu de winter zijn intrede doet en het mais is geoogst begon Priscilla het toch wel sneu te vinden voor het varken, dat ze liefkozend ‘Brutus’ had genoemd. Hij had weinig meer te eten en het dier was zó groot dat ze ging vrezen voor de gevolgen. ,,Er rijden hier nog best wat auto's en er wonen ook veel kleine kinderen. En ik heb zelf twee kleine varkentjes van maar 30 kilo. Daarnaast is Brutus best agressief. We hebben hem vanmorgen geprobeerd de tuin in te lokken zodat de dierenarts hem makkelijker kon vangen, maar hij viel alleen maar de bezems aan. Er was geen vat op te krijgen.”

Volledig scherm Brutus krijgt nog een spoedbehandeling in de achterbak van de auto. © ADR

Gigantische jetser

Dat Brutus niet in de tuin rondliep, was voor dierenarts Peter Klaver uit het Gelderse Dodewaard geen probleem. Klaver, voormalig dierenarts in Artis, werkt vaker met grote dieren en was opgetrommeld om Brutus te vangen en hem te helpen aan een betere verblijfplaats. Met een verdovingspistool wist hij vanmorgen het ‘enorme apparaat’ neer te krijgen. ,,Het bleek om een gecastreerd mannetje te gaan, dus hij heeft zeker een vorige eigenaar gehad. Hij scharrelde een beetje rond het nest wat hij had gemaakt voor zichzelf. Het was écht ‘een gigantische jetser’. Als ik er naast ga liggen, dan blijft er niks van mij over. En ik ben geen klein mannetje. Het was overigens ook niet echt een vriendelijk beest.”

Uiteindelijk wisten ze Brutus, verdoofd en wel, met vier man in de achterbak van de auto te tillen. Priscilla: Ik heb wel even de buurman ‘om een tilletje’ gevraagd want het was anders niet te doen.” Vanmorgen is het varken in de achterbak van een auto samen met een dierenartsassistente naar Mook vervoerd, bij Nijmegen. Daar kan hij aansterken voordat er een permanente plek voor hem wordt gezocht bij een gespecialiseerde varkensopvang.

Volledig scherm Brutus het zwervende varken had het prima naar zijn zin op de boerderij in Schijndel. © ADR

Buurt-app

Waar Brutus vandaan komt, is de grote vraag. In de buurt-app in Schijndel had niemand enig idee en ook op een oproep op Facebook van Priscilla kwamen geen reacties. ,,Ik denk dat hij is gedumpt door iemand.” Dat denkt ook de dierenarts, al kan hij ook ontsnapt zijn. ,,Het was wel echt een buitenvarken. Hij had een dikke huid en enorme slagtanden. Die heb ik meteen ingekort. Maar het was duidelijk dat hij altijd buiten had gestaan. Misschien vonden mensen hem te groot.”

Ondanks dat Brutus nu een betere plek krijgt, gaat ‘pleegmoeder’ Van Buul hem wel missen. ,,Ik zat nog vaak te kijken of hij weer aan kwam lopen. Het was toch wel gezellig als hij er was.”