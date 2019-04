Gedragsdeskundigen: Haagse steker Malek F. geheel ontoerekeningsvatbaar

De grote vraag in de zaak is of F. als terrorist of als verwarde man moet worden beoordeeld. Het Openbaar Ministerie beschouwt het geweld nog steeds als een terroristische daad, ondanks de conclusies van de deskundigen over F.’s psyche. ,,Hij had het plan te doden omdat hij vond dat niet-moslims gedood moesten worden’', aldus de officier van justitie. ,,Jihad was voor hem het aanvallen van ongelovigen.’' Het OM baseert zich onder meer op afgeluisterde gesprekken die F. na zijn arrestatie met familieleden voerde.