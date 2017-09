Gedicht, bloemen en knuffels bij uitvaart gevonden baby

UpdateHet jongetje dat op 3 augustus op de Wilhelminapier in Rotterdam werd gevonden, is vanochtend begraven. Het baby’tje is zonder naam zijn graf in gegaan.

De begrafenis was geregeld door de gemeente Rotterdam. De afscheidsceremonie vond plaats op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam in aanwezigheid van de vrouw die de baby had gevonden en andere buurtbewoners, wethouder Hugo de Jonge en betrokken rechercheurs.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de dood en de identiteit van het jongetje dat werd gevonden in een vuilniszak op de Antoine Platekade. De zak lag half verstopt in een plantenbak en werd gevonden door een vrouw die haar hond uitliet.

,,De zaak is weliswaar nog niet afgesloten, maar het is nu al een zaak die we nooit gaan vergeten'', zegt Raymond Kolsteren, teamleider van het politieonderzoek, in een persverklaring. ,,Het heeft op veel mensen indruk gemaakt, zeker de teamleden die zelf een klein kindje hebben. De drive om deze zaak op te lossen is vanaf het begin hoog. We benutten dan ook alle mogelijkheden om de moeder te vinden. Ik hoop dat we ooit het ware verhaal te horen krijgen.”

Stadsdichter Derek Otte droeg bij de afscheidsceremonie een gedicht voor, genaamd Kerel:

zonder bouwen gebroken

soms is ons bestaan waanzin

wanneer de tijd van komen

meteen de tijd van gaan is

meer vragen dan dagen

geen antwoord te pakken

je wiegje de aarde

't zou niet mogen passen

je had moeten gaan kruipen

spelen, lachen en praten

nieuwsgierigheid gebruiken

voetstappen achterlaten

dat je nu slapen kunt

niet te lijden meer hoeft

is de enige rust

het is droefenis troef

en je kunt ons niet verstaan

terwijl je voor altijd leeft

want je bent niet echt gegaan

als je niet echt bent geweest

dus staan we hier, kerel

zo samen om je heen

want weet je, Rotterdammers...

laten elkaar nooit alleen

Vragen

De politie heeft tot nu toe 63 tips binnengekregen. Veel vragen zijn nog onbeantwoord: wie was de moeder van het kind? Waarom voelde ze zich genoodzaakt om haar baby in een vuilniszak te stoppen en in een plantenbak te leggen? Is het jongetje een natuurlijke dood gestorven? Of heeft iemand hem iets aangedaan? En wanneer is hij precies gestorven?

Een paar antwoorden is er al wel: zo staat vast dat het kindje op 24 juli dood was. Dat kan de politie onder meer zien aan de leeftijd van de vliegjes die op het lijkje zaten. De mogelijkheid bestaat trouwens wél dat het jongetje eerder is overleden. ,,We houden rekening met het overlijden in de maand juli”, zegt een woordvoerster van de politie.

Voldragen

Het jongetje was een voldragen pasgeboren baby. De moeder moet dus hoogzwanger zijn geweest vlak voor zijn overlijden. Het is niet duidelijk of het kind door geweld om het leven is gebracht of dat er sprake was van een natuurlijke doodsoorzaak. Onderzoeken van het Nederlands Forensisch Instituut moeten daar nog uitsluitsel over geven.

Het kind heeft zeker zes dagen dood op de kade gelegen, weet de politie. Een man heeft de vuilniszak de zaterdag voor de vondst in de plantenbak gezien. De hond van de man werd geprikkeld door de geur en trok de man naar de struiken. Hij zag haartjes, maar omdat hij dacht dat er een dier in de zak lag, is hij doorgelopen.

Dna

Uit dna-onderzoek is vast komen te staan dat de moeder van de baby uit Zuid-Oost Azië komt: hoogstwaarschijnlijk uit Vietnam, Filipijnen, Maleisië of Indonesië. Dat is de reden dat de politie er rekening mee houdt dat de moeder werkte aan boord van een cruiseschip. Die schepen hebben vaak Filipijnse bemanning.

,,Maar het scenario dat de moeder gewoon om de hoek woont, is er ook nog steeds”, zegt de woordvoerster van de politie. ,,Het is zelfs mogelijk dat zij in Nederland is geboren. Het enige wat we weten is dat ze Aziatische roots heeft.” De politie doet wel onderzoek naar de cruisebemanning. Dat duurt langer dan normaal omdat de rederijen niet Nederlands zijn en er daarom wat juridische hobbels moeten worden genomen.