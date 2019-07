Gedeeltelijke maansverduistering dinsdag waarschijnlijk goed zichtbaar

Komende dinsdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan ziet er dan uit alsof iemand er een flinke hap uit heeft genomen. Geheel toevallig is het die dag ook precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins begonnen aan hun reis naar de maan.

De verduistering begint dinsdag om 20.42 uur, maar dan is de maan nog niet opgekomen. Pas een uur na het begin verschijnt de maan boven Nederland. Het hoogtepunt is dinsdagavond rond 23.30 uur. Een paar uur later, om 2.20 uur, schijnt de maan weer als normaal.

De maan straalt zelf geen licht uit, maar weerkaatst het licht van de zon. Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De aarde houdt het zonlicht tegen en de maan belandt geheel of gedeeltelijk in de schaduw van de aarde.

Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld een halve of nieuwe maan, waarbij ook een hap uit de maan lijkt, is dat een maansverduistering altijd plaatsvindt tijdens een volle maan. ,,Als je goed kijkt zie je de rest van de maan ook nog wel. Dat is bij een halve maan niet het geval. Het is net alsof er een grote filter over een deel ligt,” aldus weerman Raymond Klaassen namens Weerplaza.

Zo'n verduistering gebeurt maar af en toe. De laatste maansverduistering die vanuit Nederland was te zien, was in januari van dit jaar. Toen was de eclips totaal. Op de volgende gedeeltelijke maansverduistering is het lang wachten. Pas op 28 oktober 2023 en 18 september 2024 zijn deze weer te zien. Voor een totale maansverduistering moeten we wachten tot 7 september 2025.

Zichtbaarheid